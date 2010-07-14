Завтра дожди и грозы - в западных и южных областях Украины
14:02, 14 июля 2010Страна
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В Киеве - 30-32°
Завтра в западных областях Украины, в Винницкой, Одесской областях и в Крыму ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с, днем в карпатском регионе и в Крыму местами сильные дожди.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер в Украине ожидается преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 29-34°, в Прикарпатье 25-30°; в Карпатах ночью 13-18°, днем 17-22°.
В Киевской области в четверг без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 30-32°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 25°.
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