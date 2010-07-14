Виннитчина: пьяного мужчину насмерть закусали пчелы
13:30, 14 июля 2010Страна
0 0
На собственной пасеке
В пгт Мурованые-Куриловцы Винницкой области человек скончался от укусов пчел.
Как сообщили УНИАН в управлении МЧС Украины в области, 46-летний местный житель, после употребления спиртного, пошел к ульям на собственной пасеке.
По словам жены погибшего, человек вернулся домой весь искусанный и усыпанный насекомыми, продолжавшими его жалить. Женщина веником стряхнула насекомых, однако у пострадавшего резко ухудшилось состояние здоровья.
Врачи скорой помощи, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть человека.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter