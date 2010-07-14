Развод способен распространяться в обществе как вирус

Развод супругов распространяется среди их знакомых и близких "подобно вирусу" и способен вызвать чреду аналогичных распадов браков. К такому выводу пришла группа американских психологов в ходе новейших исследований, сообщает британская радиостанция Би-би-си.

"Существует значительный риск, когда развод одной четы значительно ухудшает отношения в семьях близких к ним людей", отмечают ученые. При этом, по их подсчетам, угроза развода ближайших друзей распавшейся пары повышается на 75 проц.

"Развод создает психологическое поле, которое вовлекает в себя других людей и действует на них подобного болезнетворным вирусам", приводит Би-би- си мнение одного из участников нынешних работ.

В этой связи американские специалисты предупреждают о необходимости особой психологической подготовки тех, кто соприкасается с семьями, переживающими период распада.

ami-tass.ru