Большинство родителей не замечают ожирения у своего ребенка

Почти 60% родителей не замечают того, что у их детей имеется лишний вес тела, который в будущем приводит к ожирению и проблемам со здоровьем. А те, которые замечают, не знают, что с этим делать. Эти выводы сделаны американскими учеными из Детского Госпиталя штата Северная Каролина.

С точки зрения авторов этой работы, врачи-педиатры на приеме не имеют достаточного времени, чтобы говорить на эти темы. А родители не знают, как организовать правильное питание и здоровый активный образ жизни в семье.

Чтобы всем было легче и проще, специалисты университета этого штата разработали специальную цветовую шкалу, которая как цвета в светофоре будет сигнализировать родителям о степени тяжести проблемы с весом у их ребенка, ну, а врачу остается только вовремя просигналить, рассказывает Европа Пресс.

У родителей чаще всего неправильное представление о том, насколько их ребенок физически активен, утверждают исследователи из британского Фонда Сердца.

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что 71% родителей считают, что их дети достаточно физически активны, однако только 10% детей подтвердили, что делают рекомендуемое число упражнений. Специалисты считают, что родители должны снять «розовые очки» и реально посмотреть на проблему, так как пониженная физическая активность приводит к возникновению ожирения.

Представители национального форума по вопросам ожирения призывают местные советы увеличить качество и диапазон возможных спортивных услуг для детей. В ходе опроса 1000 британских родителей с детьми в возрасте от восьми до пятнадцати лет ученые выяснили, что за последние 10 лет дети не стали физически активнее.

Такое положение дел приводит к возникновению ожирения и вместе с тем ряда тяжелых заболеваний, утверждают эксперты. Необходимо пересмотреть программу школ и местных мероприятий, связанных со спортом, чтобы улучшить состояние здоровья детей и нации в целом, подчеркнули исследователи. Аналогичная ситуация складывается и в других странах Европы и мира.

По материалам www.ma-ma.kiev.ua