Пестициды на нашем столе

Информация о загрязнении овощей и фруктов пестицидами от случая к случаю появляется в российской прессе, но она – результат выборочных исследований, проводимых, главным образом, по инициативе общественных организаций.

Федеральное Агенство Медикаментов США предупредило население об угрозе для здоровья токсичных пищевых продуктов и опубливовало список самых «грязных» - с большим содержанием пестицидов. Среди них оказались сельдерей, клубника, яблоки, персики, черешня, картофель, болгарский перец, черника, шпинат, салат, виноград.

Среди менее загрязненных пестицидами овощей и фруктов – лук, авокадо, кукуруза, ананас, манго, горох, спаржа, киви, капуста, баклажаны, дыня, арбуз, грейпфруты.

Американские специалисты в токсикологии предлагают для выбора продуктов руководствоваться простым правилом: выбирать для своего стола те из них, которые обладают толстой коркой. Чем она тоньше, тем более проницаема для химических токсических веществ.

Согласно существующим научным данным, пестициды считаются виновными в развитии у людей многих форм рака, нейродегенеративных заболеваний и гормональных нарушений

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