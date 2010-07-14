Маски из персиков для здоровой кожи

Персики успокаивают чувствительную кожу, снимают воспаления и покраснение. Мякоть одного спелого фрукта смешайте с 1 ст. ложкой сметаны, добавьте 1 ст. ложку растительного масла и нанесите смесь на лицо на 10 минут.

Если секутся волосы, поможет такая маска: 2 персика очистите от кожицы, выньте косточку и хорошо разомните до однородной массы. Добавьте 2–3 ст. ложки молока и нанесите маску равномерно на волосы на 20–30 минут. Затем смойте маску.

Увлажняющая смесь для ухода за кожей лица: четверть стакана свежевыжатого сока из персика разбавьте молоком в одинаковых пропорциях. Смочите в полученном растворе марлевую салфетку и наложите на кожу, по мере высыхания салфетки смачивайте ее снова. Держите минут двадцать.

Улучшить цвет лица и разгладить мелкие морщинки поможет маска из персика и меда. Персик очистите от кожицы и хорошо растолките. К 1 ст. ложке мякоти добавьте 1 ч. ложку разогретого меда, перемешайте и наложите массу на лицо на 10–15 минут, после чего смойте водой комнатной температуры.

Этот рецепт маски рекомендуется для жирной кожи: 2 ч. ложки мякоти персика, размятого до состояния пюре, смешайте с 1 взбитым яичным белком. Нанесите смесь на 15–20 минут, после чего смойте прохладной водой.