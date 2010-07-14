Семь самых полезных пряностей

Пожалуй, нигде нет такого фейерверка пряностей, как в индийской кухне. Группа исследователей из старейшего в Индии Университета Калькутты под руководством доктора Джеймса Чавла назвали самые эффективные из них. Итак...

Перец (черный, душистый). Благодаря высокому содержанию алкалоида капсаицина оказывает на нервную систему бодрящее действие и даже слегка обезболивает. Тонизирует сосуды, возбуждает аппетит (увеличивает выработку желудочного сока).

Раздражает слизистые оболочки. Потому противопоказан людям, страдающим гастритами, язвой желудка и заболеваниями пищевода.

Паприка "чистит" сосуды. Снижает свертываемость крови, препятствуя образованию тромбов, что очень важно на морозном воздухе. Добавлять паприку в различные мясные и овощные блюда полезно гипертоникам и страдающим атеросклерозом.

Базилик древние называли "снадобьем долгожителей". Он обладает противомикробным действием. Стимулирует рост лейкоцитов – наших клеток-защитников, повышает иммунитет. Базилик стимулирует пищеварение. Также обладает гипоаллергенными свойствами. В смеси с розмарином вполне заменит аллергику душистый перец. А еще действует как мягкое мочегонное и жаропонижающее средство.

Но базилик немного повышает давление, так что гипертоникам злоупотреблять им не стоит.

Имбирь - действенный антисептик при ангине, ОРВИ. В период эпидемии гриппа хорошо ежедневно съедать пару кусочков маринованного имбиря (такого, как подается к суши). Стимулирует работу желудка, помогает при тошноте и морской болезни. Обладает мочегонным эффектом, снимает отеки.

А еще имбирь активизирует обменные процессы, питает кожу. Испытанное средство для повышения мужской силы. Помогает снятию воспаления предстательной железы.

Противопоказан при воспалениях печени, желчного пузыря и в период обостения язвы.

Корица расширяет бронхи, стимулирует дыхательные функции. Так что при грудном кашле чашечка горячего капуччино с корицей – самое то.

Корица считается женской пряностью – повышает сексуальную активность, стимулирует кровообращение в органах малого таза. Помогает при головных болях, вызванных спазмами и напряжением.

Лавровый лист. Хорошо использовать для ингаляций при насморке и гриппе. Подавляет размножение туберкулезной палочки. Бульоны с лавровым листом облегчают состояние при остеохондрозе, ревматизме, артрозах, отложении солей.

Снимает нервное напряжение, очень полезен при астении и хронической усталости. Понижает сахар в крови. Эффективен при хронических запорах и диспепсии желудка.

Усиливает сократимость матки, потому противопоказан при беременности.

Орегано (душица). Действует на организм как мягкий спазмолитик при головных и желудочных болях. Успокаивает зуд и боль при воспалении десен и хроническом пародонтозе.

Улучшает тонус кожи. Благотворно влияет на обменные процессы, в частности, активизирует жировой обмен.

Идет на пользу при болезнях почек и мочевого пузыря

news.open.by