В Житомире пьяный водитель автобуса перевозил детей
09:59, 14 июля 2010Страна
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Мужчину задержали
Житомир. 13 июля. УНИАН. В Житомире сотрудники ГАИ задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения перевозил в автобусе детей.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе Управления ГАИ УМВД Украины в Житомирской области
Пьяный водитель был задержан в центре города. Автобус перевозил группу детей с учебно-тренировочного сбора из села Заричаны Житомирского района в Житомир.
На месте события составили админпротокол, а водителя отстранили от управления.
После этого автобус продолжил путь под управлением другого водителя, прибывшего с предприятия, которому принадлежит автобус.
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