В Житомире пьяный водитель автобуса перевозил детей

Житомир. 13 июля. УНИАН. В Житомире сотрудники ГАИ задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения перевозил в автобусе детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе Управления ГАИ УМВД Украины в Житомирской области

Пьяный водитель был задержан в центре города. Автобус перевозил группу детей с учебно-тренировочного сбора из села Заричаны Житомирского района в Житомир.

На месте события составили админпротокол, а водителя отстранили от управления.

После этого автобус продолжил путь под управлением другого водителя, прибывшего с предприятия, которому принадлежит автобус.