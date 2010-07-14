Депрессия вызывает слабоумие

Американские ученые установили, что депрессия повышает риск развития слабоумия.

Исследователи наблюдали 949 человек в течение 17 лет. В начале изучения никто из них не имел симптомов деменции, но 125 человек (13%) страдали депрессией.

К концу эксперимента средний возраст испытуемых составлял 79 лет. У 164-х было диагностировано слабоумие, причем у 136 - болезнь Альцгеймера. Недуг поразил 22% тех, у кого в начале исследования была обнаружена депрессия, и 17% остальных. Иными словами, разочарование жизнью увеличило риск развития болезни на весомые 70%.

Десятилетний абсолютный риск возникновения деменции составил 0,21 для людей без симптомов депрессии и 0,34 - для людей с ними. На результаты не оказали никакого влияния такие факторы, как возраст, пол, образование и наличие гена APOE, связанного с болезнью Альцгеймера.

"Пока рано говорить о том, что депрессия приводит к слабоумию, но можно выделить несколько способов, которыми она может повлиять на развитие деменции, - поясняет автор исследования Джейн Сачински из Медицинской школы Массачусетского университета. - Например, при депрессии происходит воспаление мозговой ткани, увеличивается концентрация определенных белков в мозге - все это может способствовать слабоумию. Кроме того, длительная депрессия влияет на образ жизни: меняется отношение к диете, физкультуре и социализации - и это тоже повышает риск".

Данное исследование является одним из крупнейших и самым длительным из посвящённых связи между депрессией и деменцией. Предыдущие эксперименты дали противоречивые результаты.

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