Запах - двигатель симпатии и антипатии

С давних пор люди догадывались о чудодейственных способностях ароматов привлекать или же отталкивать окружающих. В Афинах, например, считалось, что руки красивой девушки должны пахнуть мятой, а лицо - пальмовым маслом. Какие же особенности физиологии стоит учесть нашим современницам, чтобы окружающие не шарахались от них, как комары от репеллентов.

Таинственные летучие вещества, выделяемые кожей и половыми органами человека, называются феромонами. Они могут оказывать влияние на наши симпатии и антипатии: аттрактанты (от лат. attraho - притягиваю к себе) привлекают, а репелленты, наоборот, отталкивают.

Соответственно, чем больше концентрация источаемых нами аттрактантов, тем выше наша привлекательность у противоположного пола! Но, как выяснили ученые, на этом их полезные действия не заканчиваются. Определенная концентрация аттрактантов улучшает дыхательную функцию организма, усиливает выработку антител, которые защищают наш организм от микробов и вирусов, и повышает настроение.

Есть ли какие-либо способы, которые помогут нашему организму увеличить выработку собственных аттрактантов, чтобы выглядеть более привлекательной? Что на этот счет говорит наука? Физиологи советуют обратить внимание на следующие моменты.

Питание

Существуют продукты, постоянное употребление которых, поможет женщинам (именно, женщинам!) увеличить выработку аттрактантов. Имейте в виду, для мужчин этот список кардинально отличается.

К ним относятся: свежие ягоды (клубника, малина, вишня, смородина, слива, крыжовник), сладкие фрукты (бананы, груши, киви), все цитрусовые (апельсины, мандарины), овощи зеленого и белого цвета (огурцы, болгарский перец, стручковая фасоль, цукrини, всевозможные виды капусты: белокочанная, брокколи, брюссельская), картофель, морковь, орехи, мед.

А вот мясо и мясные продукты, различные копчености, сыры, булочки, торты, пиццы и подобные мучные изделия увеличивают количество отталкивающих репеллентов. Конечно, если вы не вегетарианка, исключить их совсем из нашего рациона не получится, а вот перед свиданием, можно постараться и немного скорректировать свое питание.

Замечено, что питье отваров, приготовленных из шалфея, любистока, корня дягиля, женьшеня, также улучшают запах тела.

Это очень важный фактор! Рекомендуются хорошее настроение, добрые новости, удачно-складывающиеся обстоятельства, чувство влюбленности, спокойствие, приятное общение, особенно, флирт. Все это создает душевный комфорт и позитивный настрой, которые, в свою очередь, способствуют выработке аттрактантов.

А вот различные неприятности, стрессовые ситуации, страх, беспокойство, волнение, апатия, дискомфорт, обида и все, что приводит к негативному состоянию, увеличивает выделение репеллентов.

Состояние здоровья

В Германии ученые провели следующий эксперимент. Группа добровольцев вдыхала ароматы, содержащие феромоны здоровых и больных людей, после чего они должны были выбрать те, которые им более приятны. Практически, все запахи с феромонами больных были отнесены к отталкивающим! Болезнь, однозначно, накладывает свой отпечаток на естественный запах тела. А опытные врачи могут поставить диагноз по специфическому запаху, исходящему от больного человека.

Но самое интересное заключается в том, что наши феромоны транслируют информацию о наследственности и каких-либо генетических неполадках в организме. И окружающие воспринимают ее на подсознательном уровне, что оказывает большое влияние при выборе партнера. Мужчина инстинктивно ищет женщину, способную родить ему здоровое потомство.

Личная гигиена

Много лет назад, в Англии, придворные дамы держали в области подмышек кусочки очищенного яблока, которые хорошо впитывали пот, но пропускали феромоны. Природный дезодорант!

Как это ни странно, наши предки считали запах пота приворотным средством. Они были недалеко от истины! Ведь, именно, с потом выделяются феромоны. Правда, наш пот не имеет никакого запаха до тех пор, пока на поверхности кожи не начнут размножаться бактерии, и его резкий аромат бывает очень неприятен для окружающих.

Придется искать золотую середину. Здесь, очень важно сочетать чистоту тела и возможность, для вашего партнера, ощущать его естественный запах. Кстати, врачи рекомендуют принимать душ за 2-3 часа до секса. Чтобы за это время организм успел выделить аттрактанты для привлечения и возбуждения любимого.

Физическая активность

Здесь все просто. Занятия спортом и постоянные физические нагрузки способствуют выработке аттрактантов.

От чего еще зависит выработка аттрактантов? Есть еще несколько факторов, которые не поддаются нашему влиянию:

Во-первых, наш месячный цикл. В середине женского цикла выделяется максимальное количество привлекающих веществ, ведь именно в этот период велика вероятность зачатия. Великая мудрость природы!

Во-вторых, время года. Весной, ослабленный авитаминозом организм выделяет гораздо меньше аттрактантов, а осенью - больше, чем в другие сезоны.

Запах дыма, в том числе от сигарет, сам по себе является сильным репеллентом и заглушает запах аттрактантов.

Существует оригинальное мнение, что цвет волос также влияет на запах тела. От блондинок пахнет амброй, от шатенок - фиалкой, а брюнетки источают аромат мускуса.

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