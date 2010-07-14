Почему хранить продукты вредно для здоровья

Чем дольше вы храните еду, тем меньше в ней жизненной энергии, а значит, и способности питать по-настоящему. Почему так происходит?

Извстно, что практически любое блюдо уже на второй день после приготовления теряет первоначальные вкус и аромат. Винят в этом обычно холодильник и повторное разогревание. Однако с точки зрения энергетики корень проблемы в том, что приготовленная накануне еда утрачивает прану (жизненную энергию).

Лишенная праны пища препятствует пищеварению и хорошему самочувствию. "Мы тратим больше энергии на переваривание несвежей пищи, чем получаем из нее", - говорит доктор Сарасвати Бухрман, специалист по аюрведе.

Но хуже всего то, что подобная пища совершенно не способствует образованию в теле оджаса (жизненной эссенции). Традиционно считается, что вся поглощаемая нами еда в течение месяца превращается в оджас, восстанавливая и питая телесные ткани.

"Тончайшая энергия оджаса пронизывает наши тело и ум, составляя саму суть нашего бытия. Оджас имеет прямое отношение к иммунной системе, - рассказывает Бухрман. - Бедная праной пища уменьшает оджас, а значит, и нашу способность сопротивляться болезням".

"Неспособность организма переваривать несвежую пищу приводит к тому, что в теле накапливается ама - токсичный осадок", - добавляет Шубхра Кришан, автор книги "Сущность аюрведы: что это такое и в чем ее польза для вас". Ама забивает важнейшие энергетические каналы, нарушая процесс пищеварения еще больше и в конечном итоге вызывая самые разные проблемы со здоровьем - от упадка сил до серьезных заболеваний.

Поскольку пища начинает терять прану в момент отлучения от своего источника жизненной энергии, крайне важно употреблять только наисвежайшие продукты, подвергая их щадящей кулинарной обработке. Старайтесь не готовить еду заранее, и если это возможно, восполняйте запасы провизии несколько раз в неделю. И конечно, вместо мороженых, консервированных и переработанных продуктов покупайте максимально приближенные к изначальному состоянию: свежие фрукты, овощи, зелень.

Разумеется, каждый день стоять у плиты - роскошь, которую не все могут себе позволить. В этом смысле холодильник лучше, чем ничего. "Сложно сказать наверняка, замедляет ли холод потерю праны, - говорит Бухрман. - Питаться целую неделю едой, приготовленной в выходные, точно не стоит. Но если пища хранится в холодильнике не более 48 часов, думаю, это нормально".

news.open.by