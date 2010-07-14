Кировоградщина: за 6 месяцев вдвое выросла смертность младенцев
В результате врожденных пороков
В первом полугодии в Кировоградской области вдвое увеличилось количество смертей младенцев в результате врожденных пороков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии Управления здравоохранения Кировоградской ОГА по итогам работы в 1-м полугодии 2010 года сообщила заместитель начальника управления Антонина КОДРУЛ.
По ее словам, среди врожденных пороков младенцев преобладают множественные аномалии развития, нежизнеспособность (55,5%), на втором месте – врожденные пороки сердца и сосудов (38,8%).
За 6 месяцев 2010 года показатель детской смертности в области составил 10,62 на 1 тыс. новорожденных (за 6 месяцев 2009 года – 9,65%).
Среди причин смертности новорожденных А.КОДРУЛ назвала врожденные пороки развития – 33,3%, респираторные состояния – 18,2%, асфиксию – 15,2%. Как результат недоношенности зарегистрировано 17 случаев детских смертей.