Кировоградщина: за 6 месяцев вдвое выросла смертность младенцев

В первом полугодии в Кировоградской области вдвое увеличилось количество смертей младенцев в результате врожденных пороков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии Управления здравоохранения Кировоградской ОГА по итогам работы в 1-м полугодии 2010 года сообщила заместитель начальника управления Антонина КОДРУЛ.

По ее словам, среди врожденных пороков младенцев преобладают множественные аномалии развития, нежизнеспособность (55,5%), на втором месте – врожденные пороки сердца и сосудов (38,8%).

За 6 месяцев 2010 года показатель детской смертности в области составил 10,62 на 1 тыс. новорожденных (за 6 месяцев 2009 года – 9,65%).

Среди причин смертности новорожденных А.КОДРУЛ назвала врожденные пороки развития – 33,3%, респираторные состояния – 18,2%, асфиксию – 15,2%. Как результат недоношенности зарегистрировано 17 случаев детских смертей.