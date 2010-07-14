Как защитить свое здоровье в жаркий день

В тёплую солнечную погоду многие люди стремятся выбраться на улицу. Однако сочетание жары и высокой влажности может быть очень опасным для самочувствия, особенно пожилых людей и детей, а также для тех, кто работает на открытом воздухе, включая пожарных, полицейских и санитаров, предупреждают медики Westchester Medical Center. Один или два дня с повышенной температурой воздуха и влажности, как правило, не являются проблемой для большинства здоровых людей. Тем не менее, если жара длится 3-4 дня и больше, в отделениях скорой помощи наблюдается всплеск посещений людей, пострадавших от солнечных ударов и других проблем.

В группе риска от негативных последствий высокой температуры воздуха находятся в первую очередь пожилые люди, дети, астматики и те, кто работает продолжительное время в жару на открытом воздухе. Американские врачи рекомендуют в период жаркой погоды стараться избегать обезвоживания организма, увеличив потребление жидкости (желательно простой минеральной воды) перед, во время и после каждого выхода на свежий воздух. Также специалисты советуют в пиковые дни солнечной активности носить лёгкую одежду светлых тонов из «дышащей» натуральной ткани, например, из хлопка. Кроме того, следует избегать физической активности и физических нагрузок в дневную жару — это принесёт телу больше вреда, чем пользы. Медики также настаивают на соблюдении строгого «сухого закона» — хотя некоторые алкогольные напитки кажутся довольно освежающими, но оказывают негативное воздействие на способность организма регулировать тепло. Закрытые помещения следует хорошо проветривать и открывать по возможности все окна, а не надеяться только на кондиционеры.

Терапевты обращают внимание и на симптомы ухудшения самочувствия от жары: во-первых, это тепловые спазмы, происходящие в результате чрезмерной потери натрия и других электролитов, когда тело ищет дополнительные ресурсы, чтобы остыть. Спазмы проявляются как судороги мышц живота и мышц длинных костей. Следует тут же уйти в тень и выпить много воды и в том случае, если вы испытываете повышенную утомляемость, потливость, тошноту, судороги мышц, которые чреваты тепловым ударом.

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