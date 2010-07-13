Чем опасен недостаток витамина D

Три тысячи человек приняли участие в исследовании, главная цель которого - установить, может ли недостаток витамина D в организме повысить риск развития болезни Паркинсона.

Как сообщают финские ученые, проводившие исследование, у людей с недостаточным содержанием этого витамина риск заболевания в три раза выше.

Более половины больных Паркинсона имеют низкий уровень витамина D, как и 41 % людей с болезнью Альцгеймера.

Исследователи также утверждают, что область мозга, пострадавшая от болезни Паркинсона очень чувствительна к витамину D.

Согласно данным медиков, витамин D регулирует усвоение минералов кальция и фосфора в организме и активизируется при ультрафиолетовом облучении, также витамин может помочь предотвратить старческое слабоумие.

Большинство людей получают витамин D от воздействия солнечных лучей или из диетических добавок. Всего лишь несколько блюд в природе содержат значительное количество витамина D, в основном это лосось и тунец. Способность организма производить и усваивать витамин D с помощью солнечного излучения уменьшается с возрастом, создавая огромную угрозу для людей старшего возраста.

www.bbc.co.uk