Во Франции впервые в мире полностью пересадили лицо

Трансплантация состоялась в госпитале под Парижем еще в конце июня, но лишь теперь врачи решились говорить о ее успехе.

Пациент, получивший новое лицо, страдал от тяжелого генетического заболевания. Ему пересадили все части лица, включая веки и губы. Хирурги обещают, что после операции он сможет даже плакать.

"Пациент чувствует себя хорошо. Его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Он способен самостоятельно передвигаться, есть, но пока не чувствует своего лица и не может бриться. Еще ему трудно говорить, но при подобных операциях это нормальное явление. В целом мы довольны его восстановлением", - сказал хирург Лоран Лантьери.

Пока по количеству трансплантаций лица лидируют именно французы. Ранее врачам удавалось провести лишь частичную пересадку тканей.

Весной испанские врачи представили публике мужчину, которому успешно пересадили две трети лица. А первая подобная операция была проведена в 2005 году - француженке Изабель Динуар, которую покусала собака. Восстановление было успешным, и впоследствии она смогла вернуться к нормальной жизни.

Всего в мире было проведено 13 операций по крупной пересадке элементов лица. Пять из них осуществлены французским хирургом Лораном Лантьери.

Vesti.ru