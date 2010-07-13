Ароматное снотворное

Людям, страдающим бессонницей, не обязательно прибегать к употреблению снотворного, доказали немецкие ученые. Как пишет журнал The Local, исследования показали, что запах цветка гардении жасминовидной обладает успокаивающим эффектом, сходным с действием Валиума.

Молекулы запаха попадают в легкие, а затем в кровь, и могут служить мощным заменителем психотропных лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, считают исследователи из Рурского Университета в Бохуме и Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе.

Ученые проанализировали сотни ароматов, исследуя их снотворное воздействие на мышей, а также на человека. Наиболее сильными в этом плане оказались два аромата, полученные из цветов жасмина.

Исследователи намерены провести еще ряд экспериментов для достижения более сильного эффекта. Полученные результаты, отмечают они, могут также рассматриваться в качестве доказательства научной основы для аромотерапии.

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