В Киеве с начала купального сезона утонули 47 человек

На водоемах города Киева с начала мая утонули 47 человек. В большинстве случаев это мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые в состоянии алкогольного опьянения шли купаться.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве.

Вчера, 12 июля, в 15:30 водолазы специализированного аварийно-спасательного отряда осуществили выезд в Печерский район к мосту Метро. В акватории реки Днепр на расстоянии 20-25 м от берега, на глубине 5 м было обнаружено и поднято на поверхность тело утопленника. Тело 28-летнего мужчины передали участковому инспектору милиции.

Как выяснилось, в субботу вместе с компанией мужчина отдыхал возле моста Метро, когда грянула гроза все быстро собрались и побежали прятаться под мост. Уже под мостом заметили его отсутствие, начали искать, но это не дало никаких результатов. Вечером сообщили родным о том, что исчез мужчина, те в свою сообщили в милицию. Еще через день безрезультатных поисков решили поискать на месте, где все отдыхали и купались, поэтому позвонили на 101.

Также в выходные во время купания утонули трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Один на озере в Святошинском районе, напротив ул. Антонова, второй в заливе „Собачье устье”, и третий в реке Днепр напротив дома №58 по ул. Лесничей.

В связи с этим, Главное управление МЧС Украины в городе Киеве призывает киевлян и гостей города быть более внимательными, находясь на отдыхе возле водоемов, не терять бдительности.