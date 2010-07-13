Как быстро избавиться от головной боли

Каждому человеку приходится испытывать какую-то боль, связанную с состоянием собственного здоровья, то есть, в те моменты, когда он испытывает какие-либо недомогания.

Но не стоит сразу же хвататься за аптечку в поиске обезболивающих препаратов, ведь зачастую присутствует возможность воспользоваться подручными средствами, которые способны помочь справиться с проблемой.

Даже плач может помочь в решении этого вопроса, так как он тоже, в какой-то мере, является своеобразным "обезболивающим" средством. Плач способен снижать давление в деснах, снимать мышечное напряжение, ослабляя болевые симптомы.

А для того, чтобы вызвать слезотечение, можно подержать перед глазами разрезанную пополам луковицу и слезы не заставят себя долго ждать.

Что касается головной боли, то достаточно часто она может возникнуть в результате общения с неприятными для нас людьми, которые, как будто «вытягивают» из нас энергию. В таком случане, если ситуация позволяет, сядьте и скрестите ноги в позе лотоса.

Неплохо помогают преодолевать головные боли и компрессы из капустных листьев, которые накладываются на лоб, или же можно заменить их измельченными семенами тмина, предварительно сваренными в воде до состояния кашицы.

Можно прикладывать к голове компрессы из хрена, лука, нарезанного кольцами сырого картофеля, но такие компрессы требуют частой замены.

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