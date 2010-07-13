Простая вода нормализует артериальное давление

Учёные из Университета Вандербилта обнаружили, что обычная вода - без каких-либо добавок - не просто утоляет жажду, но и повышает активность симпатической нервной системы, улучшая артериальное давление и расход энергии в организме. Американские врачи пришли к неожиданному открытию: хотя вода существенно не повышает давление у здоровых молодых людей, она значительно усиливает активность симпатической нервной системы и сжимает кровеносные сосуды, препятствуя объединению крови в конечностях. Так, было установлено, что всего 16 граммов питьевой воды до процедуры сдачи крови сократили обмороки на 20 процентов.

Кардиологи зафиксировали, что вода разбавляет плазму в кровеносных сосудах, ведущих от двенадцатиперстной кишки - это непродолжительное снижение концентрации солей отвечает за положительный эффект воды на кровяное давление. Более того, если вода активирует симпатическую нервную систему, а, следовательно, и расход энергии, она способствует и снижению веса, говорят медики. Было подсчитано, что если пить 16 стаканов воды в день, можно похудеть почти на 2,5 килограмма за год.