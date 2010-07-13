Есть ли Кировоградcкой области вспышка атипичной пневмонии?

Эпидемиологическая ситуация в Кировоградской области стабильная и не вызывает обеспокоенности, а заявления политиков о распространении в регионе нового атипичного вируса пневмонии не отвечают действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила начальник Управления здравоохранения Кировоградской облгосадминистрации Лариса АНДРЕЕВА.

По ее словам, с мая 2010 года в области наблюдается незначительный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

«С 1 мая были зарегистрированы 2,5 тыс. случаев заболеваний. На сегодняшний день стационарное лечение проходят 618 больных, 30% из них готовятся к выписке в ближайшие дни. Согласно результатам анализов, вирусы имеют сезонный характер, никакие атипичные формы не обнаружены», - отметила Л.АНДРЕЕВА.

Она отметила, что сейчас по всей Украине наблюдается незначительный подъем количества заболеваний гриппом и ОРВИ.

«Возможно, это связано с влажными погодными условиями, ослабленным иммунитетом людей после зимней эпидемии гриппа. Не могу объяснить, откуда у народного депутата информация о каком-то животном гриппе в Кировоградской области», - отметила начальник управления.

Отсутствие на территории области вспышек заболевания атипичной пневмонией подтвердил внештатный пульмонолог областной больницы Александр РЫЖКО.

«Были единичные случаи попадания больных пневмонией в реанимацию, основная причина – несвоевременное начало лечения. Для области, на территории которой проживает более миллиона человек, процент заболевания очень незначителен», - отметил он.

Заместитель начальника областной санитарно-эпидемиологической службы Николай МОЛОДЧЕНКО также подчеркнул, что мониторинг ситуации не дает оснований для волнений.

«Ничего опасного нет. Повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ с первых дней июня наблюдается в Петровском, Бобринецком, Новоукраинском. Новоархангельском, Долинском, Маловисковском, Онуфриевском, Голованевском районах. Но перегрузки коечного фонда нет, всем больным своевременно и квалифицированно оказывается медицинская помощь», - отметил Н.МОЛОДЧЕНКО.

Л.АНДРЕЕВА сообщила, что Кировоградская область обеспечена медицинскими препаратами для текущего лечения и на случай вспышки заболевания гриппом.

«Мы имеем в запасе 82 тыс. флаконов антибиотиков, почти 40 тыс. флаконы физраствора, 160 тыс. метров марли, полностью обеспечены препаратом «Тамифлю». В областном резерве лекарств хватит до конца года, даже при условии роста заболеваемости до 3 тыс. человек в месяц. Например, за прошлые сутки в области были зарегистрированы 70 больных ОРВИ», - отметила Л.АНДРЕЕВА.

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО обратился в Министерство здравоохранения с требованием проверить информацию о якобы резком увеличении в Кировоградской области количества заболеваний, вызванных новым животным вирусом, возможно, Н1N1.