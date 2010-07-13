Пятна в Черном море возле Одессы вызваны цветением водорослей

Украинский институт биологии южных морей выяснил, что пятна в Черном море вблизи Одессы вызваны цветением водорослей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства охраны окружающей природной среды.

Как напомнили в Минприроды, пятна на поверхности морской воды серо-желтого цвета, которые распространялись в акваториях Большого Фонтана и Дачи Ковалевского, обнаружила 11 июля Государственная экологическая инспекция по охране окружающей среды Северо-западного региона Черного моря во время обследования акватории Одесского залива. Визуально было замечено на поверхности воды в отмеченных зонах наличие пены серо-желтого цвета, которое волнами разбивалась на отдельные пятна.

Специалистами Госэкоинспекции были отобраны пробы воды для проведения химического анализа на загрязняющие вещества. Для более глубокого исследования они также были переданы в Одесский филиал Украинского института биологии южных морей.

Согласно заключению, в пробах выявлено большое количество сине-зеленой водоросли Nodularia spumigena, численность которой превышает 1 млн. экземпляров на литр, что и повлекло явление цветения морской воды. Максимальное количество клеток водорослей зарегистрировано сегодня, 12 июля, в районе Аркадии (Гидробиологическая станция) – до 10 млн. клеток водорослей на литр воды. Этот вид водорослей встречается в единичных экземплярах в воде Одесского залива достаточно редко.

Как отмечают специалисты Одесского филиала Института биологии южных морей, такой случай цветения морской воды, вызванный сине-зеленой водорослью Nodularia spumigena, наблюдается ими впервые. Для изучения этого явления и полной оценки масштабов цветения необходимо проведение специального мониторинга, подчеркнули в Минприроды.