В России сильнейшая аномальная засуха

Засухи, подобной нынешней, в России не наблюдалось уже почти 40 лет, сказал РИА Новости советник президента РФ по климату Александр Бедрицкий.

Аномальная жара на сегодняшний день охватила 14 регионов, среди которых Татарстан, Башкортостан, Оренбургская, Саратовская, Самарская области. Из-за засухи в центральных регионах погибли девять миллионов гектаров посевных площадей из 48 засеянных. Сельхозпроизводители заявляют, что из-за неурожая им нечем будет расплатиться по кредитам.

"Засухи, имеющей такой всеобъемлющий характер, в стране не наблюдалось с 1972 года. Но некорректно говорить о том, что засуха является следствием глобального изменения климата. Дело в том, что период измерений, в ходе которых выявляется климат, составляет 30 лет. А это значит, что мы пока не можем сказать, будет ли подобная засуха повторяться, возможна ли она через год, пять лет или любой другой промежуток времени. Для понимания ситуация требуются обширные и долговременные климатические наблюдения", - сказал Бедрицкий.

В 1975 году также была сильнейшая засуха, затронувшая основные зерновые районы России. Тогда урожай зерновых в России сократился более чем на треть по сравнению с предыдущим годом.