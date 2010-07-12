В Америке - острый дефицит психиатров

Спрос на психиатров в Америке растёт быстрее, чем на представителей любой другой медицинской специальности, согласно новому исследованию компании Merritt Hawkins при AMN Healthcare company /США/. Годичный обзор среди свыше 2 тыс. 800 врачей показал, что спрос на психиатров вырос на 47% в 2010 году по сравнению с прошлым годом и на 121% - по сравнению с тремя годами ранее. Эксперты были удивлены такой тенденцией, выявленной во время экономического спада.

Между тем, в последнее время в США зафиксирован дефицит квалифицированных психиатров, который скоро может достичь критического уровня. Более половины всех американских психиатров - в возрасте от 55 лет или старше и предпенсионного возраста, отмечается в исследовании, и всё меньшее число выпускников медицинских университетов проявляют интерес к психиатрии. Это тревожный сигнал в нынешних условиях стремительного старения американского населения, что повышает распространённость связанных с возрастом психических проблем. Спрос на услуги психиатров, по предварительным оценкам, возрастёт на 19% к 2020 году. В общей сложности стране будет не хватать более 3 тыс. профессионалов в области психического здоровья.

Также исследователи полагают, что сама традиционная модель врачебной практики может в ближайшем будущем измениться. В прошлом психиатры работали в качестве независимых докторов, имеющих собственную практику. Сегодня же всё большее число врачей работают в качестве сотрудников больницы: 51% сейчас, по сравнению с 45% в прошлом году и 23% - четыре года назад. Независимая, частная медицинская практика психиатров может стать делом прошлого, считают исследователи.

ami-tass.ru