Кировоградщина: в регионе будут развивать оздоровительный туризм

Оздоровительный туризм станет основным направлением развития отрасли на Кировоградщине.

Об этом сообщает официальный сайт Кировоградской облгосадминистрации.

«Привлечь туриста в область развлечениями у нас небольшие перспективы, а вот в лечебных целях - потенциал значителен. Мы не можем конкурировать с Крымом или Карпатам, но нам тоже есть что показать. У нас есть минеральные воды », - отмечает заместитель председателя ОГА Андрей НИКОЛАЕНКО.

В области функционирует Знаменская бальнеолечебница - лечебное учреждение, которое имеет статус курорта местного значения. По замыслу областных властей, больницу планируют превратить в санаторий всеукраинского масштаба.

По словам заместителя начальника областного управления здравоохранения Александра Скрипника, для того чтобы заведение стало курортом государственного значения, институт курортологии проводит исследования, согласно выводам которых готовится представление в Кабинет Министров, а дальше этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада.

Он отметил, что для ввода в эксплуатацию второго корпуса больницы необходимо 20 млн грн, еще больших капиталовложений потребует работа в сфере планирования досуга.