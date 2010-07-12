В России вымирает сельское население

Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова считает необходимым уделить повышенное внимание развитию сельского здравоохранения. Об этом министр заявила на заседании президиума Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, состоявшемся сегодня в Тамбовской области.

По данным Минздравсоцразвития, смертность сельского населения России в настоящее время значительно превышает смертность жителей городов. Впрочем, показатель рождаемости в деревнях также на 10 процентов выше, чем городе.

Основными причинами смерти жителей сельской местности являются болезни системы кровообращения, дорожно-транспортные происшествия всех видов, случайные отравления алкоголем, убийства и самоубийства. В целом показатели смертности от этих причин в сельской местности превышают общероссийские на 22,5 процента. Смертность от хронического алкоголизма на селе превышает аналогичный показатель в городах на 19 процентов.

Подобная ситуация, по мнению главы Минздравсоцразвития, связана с тяжелым социальным положением, в котором находится сельское население. "В этой связи предлагается рассмотреть возможность в рамках реализации региональных программ особое внимание уделять сельскому здравоохранению", - заявила Голикова. "Эта тема заслуживает приоритетного внимания, а не просто мониторинга", - подчеркнула она.

medportal.ru