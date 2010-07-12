Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, днем шквалы 15-20 м/с, в Крыму, днем в карпатском регионе, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер в северной половине Украины северо-восточный, на остальной территории юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 24-29°, в восточных областях и на севере Левобережья до 35°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 16-21°.

В Киевской области во вторник ожидаются кратковременные дожди, грозы, кое-где град. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-28°, в Днепре возле Киева 24°.