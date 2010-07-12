Когда чай вредит здоровью

Нас постоянно убеждали в том, что такой, любимый практически всеми, напиток как чай очень полезен, и поэтому нам хорошо известны все его чудесные свойства. Но, как оказалось, при злоупотреблении чаем, можно добиться возникновения серьезных сбоев в работе нашего организма.

Но, что является самым удивительным, так это то, что среди нас есть и такие, кому этот ароматный напиток и вовсе противопоказан к употреблению.

Давайте же разберемся с вопросом о том, кому не следует пить чай, и при каких обстоятельствах этого не следует делать принципиально.

Наверняка, вам доводилось слышать о том, что чаю подвластно справляться с чувством жажды, и именно его рекомендовано было употреблять при повышенной температуре тела, но, как оказалось, это далеко не так.

Дело в том, что ученым из Великобритании, в ходе проведенного исследования, удалось выяснить, что чай, напротив, лишь способствует повышению температуры, а происходит подобное по причине того, что в его составе содержится теофиллин.

Именно такое название носит вещество, наделенное мочегонным свойством, что делает практически неэффективным прием жаропонижающих препаратов.

Из этого следует вывод о том, что при простудных заболеваниях или при гриппе от употребления чая лучше отказаться.

Не рекомендуется пить чай и перед отходом ко сну, так как ученым удалось установить факт того, что он способен оказывать прямое воздействие, причем одновременно, на центральную нервную систему и на головной мозг, приводя их к повышенному возбуждению. И, как результат, человек попросту не имеет возможности заснуть.

Если вы или ваши близкие испытываете проблемы со сном, то рекомендуется свести до минимума потребление любимого напитка.

Необходимо исключить чай из своего рациона тем людям, которые страдают повышенной кислотностью желудочного сока, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Теофиллин, содержащийся в чае, и о котором мы уже упоминали выше, подавляет соединение фосфорной кислоты, ответственной за снижение секреции кислоты в стенках желудка на клеточном уровне. В результате употребления этого напитка, возникает избыток желудочной кислоты, что и препятствует заживлению язв.

Если же полностью отказаться от любимого напитка выше ваших сил, то следуйте другому совету, смысл которого заключается в том, что в таких ситуациях следует употреблять чай, с добавлением в него молока и сахара.

В случае присутствия у человека таких недугов, как атеросклероз или гипертония, то ему просто необходимо отказаться от употребления чая в любых его видах. А все потому, что напиток способен оказывать негативное воздействие на центральную нервную систему, ведь в случае сужения кровеносных сосудов головного мозга, в результате нервного возбуждения, произойти может все, что угодно.

Не рекомендуется пить чай и на голодный желудок, как и не стоит этого делать за тридцать минут до начала трапезы и в течение получаса после ее завершения.

Так что, и полезное может быть вредным! Помните об этом!

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