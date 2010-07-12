Херсонщина: женщина - в реанимации из-за укуса гадюки

В Голой Пристани Херсонской области в результате укуса змеи пострадала женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 9 июля в Голопристанскую центральную райбольницу поступила 46-летняя жительница Херсона, которую за палец ноги укусила гадюка. Пострадавшая находится в реанимации.

Кроме того, в райцентре Чаплинка в реанимационное отделение больницы доставили 59-летнего местного жителя с диагнозом “аллергическая реакция на укус паука” (возможно, каракурта).

По данным ГУ МЧС, с начала года в регионе от укусов змей пострадали 9 человек, среди которых двое детей. От укусов ядовитых пауков пострадали 4 человека.