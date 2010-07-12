Апельсиновый сок разрушает зубы

Австралийские специалисты сообщают, что завтраки из мюслей и апельсинового сока способствуют разрушению зубов. Эти продукты являются злейшими врагами зубной эмали даже, несмотря на то, что традиционно считаются очень полезными. Об этом заявил доктор Филипп Сойер (председатель австралийской стоматологической ассоциации).

В этих продуктах содержится высокий процент сахара и кислот, потому особенно у маленьких детей после приема этой пищи сильно страдают зубы.

Стоматологи снова напоминают, что наилучшая защита зубной эмали - это своевременная гигиена полости рта. Зубы нужно чистить не меньше двух раз в день (утром и вечером). Специалисты также рекомендуют пить соки через соломинку или вместе с едой. Это поможет снизить негативное воздействие кислот на полость рта.

medicinform.net