Кому противопоказана вишня

Вишня противопоказана людям, страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и гастритами. При колитах применяют только сок вишни.

Необходимо знать о небезопасности ядер, содержащихся в вишневых косточках. В их состав входит горький гликозид амигдалин, но опасность для здоровья представляет не само это вещество, а содержащийся в нем фермент амигдалаза, под влиянием которого амигдалин расщепляется на глюкозу, бензальдегид и синильную кислоту. Эта кислота представляет серьезную опасность для организма, особенно детского. При потреблении такой продукции из вишни с косточкой, как компот, варенье, отравлений не наблюдается, поскольку при высокой температуре (70—80 °С) амигдалаза теряет свою ферментативную активность, амигдалин не расщепляется на составные части и яда не образуется. А вот при употреблении настоек и наливок, если их готовят из вишни с косточками, реальная опасность отравления синильной кислотой существует. Компоты из целых вишен, поскольку их обычно кипятят или длительно прогревают в банках перед закатыванием, не опасны. Учитывая, что в последние годы стали популярны домашние компоты, приготовленные без длительного нагревания, употребление их после длительного хранения опасно для жизни.

Лучше всего употреблять вишню в свежем виде, но многие полезные вещества сохраняются и в быстрозамороженных ягодах. Сок вишни с сахаром можно разводить обычной или минеральной водой или комбинировать с другими ягодными либо овощными соками. Из ягод вишни получаются вкусное варенье, компоты, сиропы, кисели, настойки, экстракты, морсы, наливки, фруктовая вода.