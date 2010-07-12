В Украине из-за ненастья обесточены 48 населенных пунктов

В ночь на 12 июля вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) в 10 областях обесточены 48 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остались в Крыму 8 н. п., в Киевской области – 7 н. п., Харьковской – 7 н. п., Винницкой – 6 н. п., Луганской – 6 н. п., Николаевской – 5 н. п., Черновицкой – 4 н. п., Днепропетровской – 3 н. п., Одесской – 1 н. п. и Донецкой - 1 н. п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.