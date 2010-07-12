Детей-чернобыльцев не пустили оздоровиться в Великобританию

Власти Великобритании отказались выдавать разрешение на въезд детям из Украины и Белоруссии, проживающим в местах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает газета The Independent.

По данным газеты, визы детям из пораженных радиацией областей, направлявшимся на каникулы в Великобританию, отказалась выдать Пограничная служба страны, входящая в состав министерства внутренних дел. При этом сообщения об отказе часто приходили накануне планируемого отъезда.

Оздоровительные поездки в Великобританию для детей организовывали британские благотворительные организации. Так, в июне по приглашению организации "Линия жизни детей Чернобыля" (Chernobyl Children`s Life Line, CCLL) отдыхать на остров Уайт должны были отправиться 17 детей. Десятерым из них накануне вылета сообщили, что поехать они не смогут.

О восьми подобных случаях заявила еще одна организация, "Медицина и Чернобыль" (Medicine and Chernobyl). По данным The Independent, в прошлом обе организации успешно отправили на каникулы в страну несколько десятков тысяч человек.

Пограничная служба объясняет участившиеся отказы соображениями безопасности - детям предлагается жить в британских семьях, и принимающая сторона должна тщательно проверять возможных хозяев. Однако издание отмечает, что в ряде случаев двое детей направлялись в одну и ту же семью, и лишь один ребенок получал отказ в визе. Также недоумение сотрудников благотворительных организаций вызвал тот факт, что многие из принимающих семей брали детей на усыновление, и следовательно уже подвергались проверке.