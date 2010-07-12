Черный хлеб и гречка укрепляют зрение

Ученые сельскохозяйственной исследовательской службы лаборатории питания и зрения при Университете Тафтс в Бостоне проанализировали рацион более 4 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 55 до 80 лет. Исследователей интересовало, какие питательные вещества участники получают по отдельности и в разных комбинациях и как еда влияет на офтальмологические заболевания, в частности на возрастную макулярную дегенерацию (ВМД).

Выяснилось, что продукты с низким гликемическим индексом, так называемые медленные углеводы, защищают от ВМД. Людям, которые заботятся о сохранении зрения, стоит ежедневно добавлять в рацион черный хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, гречневую и овсяную каши, картофель и другие овощи. Усилить защитный эффект помогут витамины С и Е, цинк, лютеин и омега-3 жирные кислоты.

Возрастная макулярная дегенерация — одна из основных причин потери зрения у людей старше 40 лет. По статистике ВОЗ, с этой патологией к офтальмологу обращаются 300 человек из каждых 100 тыс. населения. К 2020 году врачи прогнозируют заметное увеличение количества случаев этого заболевания, приводящего к ухудшению зрения и даже слепоте.

"Когда продукту присваивают низкий гликемический индекс, это означает, что при его употреблении уровень сахара в крови поднимается медленно, тем самым не вызывая резкого выброса в кровь инсулина, — говорит специалист по здоровому питанию и методам повышения иммунитета, врач-кибернетик, врач функциональной диагностики Камал Мруэ. — Употребление продуктов с низким гликемическим индексом, возможно, позитивно отражается на состоянии сосудов сетчатки, тем самым замедляя процесс возрастной макулярной дегенерации. А витамины, полиненасыщенные жирные кислоты и аминокислоты лютеина давно уже широко используются в ряде лекарственных препаратов и биодобавок для поддержания и улучшения зрительной функции глаз. Например, витамин С улучшает состояние сосудов глазного дна, витамин Е усиливает регенерацию поврежденных структур сетчатки".

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