В канале в Крыму утонули бабушка с внуком

Сегодня в Северо-Крымском канале в Красноперекопском районе утонула 62-летняя женщина и ее 8-летний внук из Днепропетровска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, женщина с ребенком к положенному времени не вернулись домой, обеспокоенный супруг отправился на поиски. На месте, где они должны были рыбачить, оказались лишь вещи.

Спасатели обнаружили тело женщины в воде в шести метрах от берега. Бабушка держала за руку внука. Оба были в нижнем белье.

Погибших передали милиции. Причину смерти установят судмедэксперты.

«В месте, где спасатели обнаружили утонувших, глубина канала доходит до четырех метров. Берега канала выложены наклонными бетонными скользкими плитами, выбраться по которым, оказавшись в воде, практически невозможно. Местные жители знают, что купаться там нельзя», - говорится в пресс-релизе.

С начала года в Северо-Крымском канале утонули восемь человек, из них шестеро - дети.