Сегодня - полное солнечное затмение: как его пережить?

Полное солнечное затмение состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:33 по Киевскому времени.

Луна - светило, находящееся от Земли на самом близком расстоянии. Луна поглощает энергию (женское начало), Солнце отдаёт энергию (мужское начало). Когда эти два светила оказываются в одной точке во время затмения, человек оказывается в поле их сильнейшего воздействия.

Затмения оказывают огромное влияние на человеческую жизнь - как позитивное, так, к сожалению, и негативное. Во время заьмений (в период месяц до него и месяц после) человека тянет начать что-то новое, но делать этого не стоит. Последствия затмений могут длиться годами.

В этот период человек необъективен и, чаще всего, потом раскаится. В это время особенно нужно следить за своим поведением: держать себя в спокойствии и быть настроенным только на позитив.

Во время затмения оказывается мощная нагрузка на системы регуляции человеческого организма. Хуже всего в этот период сердечникам, гипертоникам. Плохо себя чувствуют люди, которые проходят курсы лечения. Врачи этот день рекомендуют отсидеться. Чтобы себе помочь, принимайте контрастный душ - утром обливание заканчивайте холодной водой для тонизирования, а вечером - тёплой для успокоения.