Завтра в Украине ожидаются дожди

Завтра в южной части Украины ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории - кратковременные дожди (ночью местами), грозы, только ночью в западных, а днем в восточных областях без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье Крыма до 24°, днем 25-30°, в восточной части до 34°; в западных областях ночью 12-17°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

В Киевской области в субботу ожидаются кратковременные дожди (ночью местами), кое-где с грозой. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 25-30°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-28°, в Днепре возле Киева 24°.