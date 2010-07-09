Больше 2 тыс. жителей Кировограда остались без электричества

В Кировограде вследствие вчерашнего ненастья без электроснабжения остались свыше 2-х тысяч жителей города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМЧС в Кировоградской области.

Сильный ливень, местами с градом, порывы ветра до 15-20 м/с были зафиксированы в областном центре около 19.00. Наибольший вред нанесен центральной части города: деревья, вырванные с корнем, повредили крыши 8 частных жилых домов.

Сильные порывы ветра повредили 60 кв. м кровли на здании областной филармонии. Спасатели устроили временную брезентовую кровлю, поскольку возникла угроза обвала глиняного потолка.

Также пострадала часть крыши здания аварийно-спасательного отряда спецназначения, которое также временно перекрыто брезентом.

Два дерева упали на газопроводы низкого давления. На данный момент угроза ликвидирована, утечки газа не произошло.

Вследствие заиления стоковых коллекторов в центральной части Кировограда была подтоплена проезжая часть, а также подвалы расположенных рядом домов. В частности, откачивать воду пришлось из подвальных помещений здания ГНА в области.

К ликвидации последствий стихии привлечены 27 единиц техники и 69 работников МЧС, коммунальных служб, ремонтных бригад ОАО «Кировоградоблэнерго».