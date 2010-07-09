Украинцам могут запретить курить дома и в автомобилях

Украинцам могут запретить курить дома и в собственных автомобилях, покупать сигареты менее чем за 300 метров от остановок транспорта и смотреть на процесс курения в кинофильмах.

Как передают «Подробности», такие нововведения предлагает законопроект №6595 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты здоровья граждан от результатов употребления табачных изделий)», зарегистрированный в конце июня в парламенте. Авторы законопроекта - "нашеукраинец" Юрий КАРМАЗИН и "регионалка" Татьяна БАХТЕЕВА.

В то же время, ряд опрошенных народных депутатов и экспертов считают этот законопроект абсурдным и дискредитирующим идею борьбы с курением как таковую.

Особые замечания к законопроекту у Комитета по защите прав человека – ведь документ предусматривает за курение даже в собственном доме штраф от 1700 до 2550 гривен и 60 часов общественных работ. Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Олег ЗАРУБИНСКИЙ (фракция Блока Литвина) считает, что даже в таком нужном деле как борьба с курением нельзя переходить грань.

"Частная территория человека, его жилище являются неприкосновенными. Если человек курит у себя в квартире и при этом никому не мешает, то запрещать ему курить или, скажем, пить пиво у дома, не совсем корректно. Нужно сформулировать такие нормы закона, которые можно исполнять. Самое ужасное – это когда придумываются заведомо нереальные нормы. Тогда такой закон будет иметь обратный результат", - считает О.ЗАРУБИНСКИЙ.

С ним согласна и заместитель комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Ксения ЛЯПИНА (фракция "Наша Украина – Народная самооборона"): "Сегодня основная проблема не в том, что существует мало запретов на курение – их достаточно. Проблема в том, что нет института контроля за исполнением таких норм. Ведь если невозможно проконтролировать выполнение закона, то запреты, о которых идет речь в законе, являются декларативными". По мнению депутата, более эффективным может быть не увеличение штрафов, а активная разъяснительная работа о вреде курения.

Абсурдом считают данный законопроект и представители рекламной отрасли. "Авторы законопроекта демонстрируют незнание права, ведь в любой нормальной стране легальный товар имеет право на легальное распространение информации о нем, - отмечает глава Ассоциации внешней рекламы Украины Артем БИДЕНКО. – Тем более, что сейчас в Украине уже запрещена почти вся реклама сигарет. Законодательство о рекламе табака в Украине является одним из наиболее жестких в Европе. Ведь депутаты любят делать себе дешевый пиар на легких темах – вместо того, чтобы писать законопроекты про основы здорового образа жизни, создавать программы спортивным кружков в школах, делать социальные кампании, как это было в США, Канаде, что действительно снизило количество курильщиков".

По мнению А.БИДЕНКО, отдельные нормы законопроекта являются откровенно нереалистичными и популистскими. "Есть привлекательная идея запрета курения в фильмах, но авторы закона не могут запретить показ, например, популярных в Украине голливудских или российских фильмов со сценами курения или вырезать эти сцены из кино".

Экономический эксперт Дмитрий СЕЛИВЕРСТОВ считает, что поданный законопроект является желанием новой власти отвлечь внимание от актуальных экономических проблем. "В стране огромный дефицит госбюджета – 58 млрд. грн. – это только официальные цифры. Средняя зарплата в мае 2010 года была ниже, чем в декабре 2009, а задолженность по зарплатам выросла с начала года на 414 млн. грн. А правительственная коалиция вместо решения этих срочных проблем занимается популистскими "прожектами". Причем никто не спрашивает представителей малого и среднего бизнеса – на какие средства они оборудуют "кабинки" для курения, согласны ли они отказаться от торговли сигаретами в киосках в пользу супермаркетов. А малый бизнес в Украине – это 6,5 миллионов украинцев, которым нужно как-то кормить свои семьи".

В целом, как прогнозирует заместитель главы комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Александр ГОЛУБ (фракция КПУ), данный законопроект вызовет волну противодействия и в парламенте, и за его стенами, ведь "предложенный вариант законопроекта выполнить очень трудно".