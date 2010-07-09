Херсонщина: в оросительном канале утонул 5-летний ребенок

Берегите детей!

В селе Благовещенка Горностаевского района Херсонской области 8 июля в оросительном канале утонул 5-летний мальчик, отдыхавший с родителями на берегу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Херсонской области. В местном фельдшерско-акушерском пункте был зафиксирован факт смерти 5-летнего ребенка "вследствие личной неосторожности (утопление)".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter