Херсонщина: в оросительном канале утонул 5-летний ребенок
15:40, 09 июля 2010Страна
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Берегите детей!
В селе Благовещенка Горностаевского района Херсонской области 8 июля в оросительном канале утонул 5-летний мальчик, отдыхавший с родителями на берегу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Херсонской области.
В местном фельдшерско-акушерском пункте был зафиксирован факт смерти 5-летнего ребенка "вследствие личной неосторожности (утопление)".
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