Правительство выделило Прикарпатью 17 млн. грн. на первоочередные меры по ликвидации последствий наводнения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Сегодня Ивано-Франковская область получит эти средства «в соответствии с распоряжением премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА после разговора с председателем областной государственной администрации Михаилом ВЫШИВАНЮКОМ», говорится в сообщении. Председатель ОГА проинформировал руководителя правительства о сложной паводковой ситуации в области и об осуществленных спасателями и властью первоочередных мерах.

Вчера вместе с М.ВЫШИВАНЮКОМ паводковую ситуацию на Прикарпатье изучал первый заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир АНТОНЕЦ, который побывал в подтопленных районах.