Волынь: дети играли военными боеприпасами

В Волынской области выявлено 10 артиллерийских снарядов и 4 взрывателя к ним времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС в Волынской области, возле села Старый Загорив Локачинского района местный житель, возвращаясь с поля, увидел, как дети играются военными боеприпасами, и срочно вызвал спасателей.

Пиротехники обследовали всю близлежащую территорию площадью более 3 тыс. кв. метров и нашли еще 9 артиллерийских снарядов и 4 взрывателя к ним.

Работники МЧС транспортировали боеприпасы на специальную площадку вблизи села Холопичи, где они были ликвидированы.