Буковина: в регионе отселено 887 человек

Сегодня ночью из-за угрозы подтопления в 12 населенных пунктах 5 районов Черновицкой области было отселено 887 человек, в том числе 184 ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Выжницком, Кицманском, Сторожинецком, Герцаевском и Новоселицком районах для проведения наблюдения за уровнями воды и обеспечения своевременного принятия мер по предоставлению помощи населению выставлены спасательные посты.

По состоянию на 7.00 на Буковине остаются частично подтопленными 5 населенных пунктов, 42 жилых дома, 4 объекта социальной сферы, 8 хозяйственных зданий, 624 подвальных помещения, 972 дворовых хозяйства, 652 колодца и 179 га сельскохозяйственных угодий, без газоснабжения 7 населенных пунктов.

Согласно информации Черновицкого областного центра гидрометеорологии Государственной гидрометеорологической службы, по состоянию на 4.00 уровень воды в реке Прут составляет 630 см (уровень заводи 430 см), что на 200 см превышает уровень выхода воды на заводь, в реке Сирет – 459 см (уровень заводи 600 см), что ниже заводи на 141 см.