Львовщина: подтоплены 78 населенных пунктов

Во Львовской области из-за сильных дождей частично подтоплены 78 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Пустомитовском, Дрогобычском, Николаевском, Жыдачивском, Стрыйском, Городоцком, Мостисском, Сколивском, Старосамборском районах и в Бориславе подтоплены 228 жилых домов, 4 объекта социальной сферы, 248 хозяйственных зданий, 212 подвальных помещений, 2 тыс. 107 домохозяйств, 2 тыс. 106 колодцев и 7 тыс. 184 га сельскохозяйственных угодий.

Также подтоплены 6 участков автодорог, повреждены 8 участков автодорог, разрушены 2 и повреждены 4 автомобильных моста, подмыты опоры 2 автомобильных мостов.

С целью организации и выполнения безотлагательных работ, организации взаимодействия привлечены 397 человек и 80 единиц техники.