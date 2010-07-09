Углекислый газ избавит от морщин и поможет похудеть

Как выяснили специалисты из университета Сиены в Италии, инъекции двуокиси углерода для коррекции внешности по эффективности не уступают ботоксу, но при этом имеют гораздо меньше побочных эффектов.

Ученые провели серию экспериментов, в которых приняли участие 48 женщин. Каждая из них прошла курс подкожных инъекций углекислого газа в течение трех недель. В итоге объем их бедер в среднем, уменьшился на 2 см, талии – на 3 см. Кроме того, разгладилась кожа лица, и исчез целлюлит в «проблемных» местах.

По словам врача Сабины Зенкер, такие инъекции проводятся быстро – в течение четырех-пяти минут – и практически безболезненно. Кроме того, углекислый газ является боле естественным «наполнителем», нежели ботокс.

Уколы с использованием углекислоты расширяют кровеносные сосуды, увеличивая приток крови и кислорода к коже и способствуя быстрой регенерации клеток. Однако медику следует быть крайне осторожным, так как глубокая инъекция может разрушить клетки жировой ткани.

После инъекций на коже могут проступить синяки. Пациенткам рекомендуют воздерживаться от физических упражнений в течение двух часов после операции и от приема ванны – в течение четырех часов.

Карбокситерапия также может помочь при облысении и астме. Она использовалась во Франции еще в 30-х годах прошлого века, сообщает Daily Mail.

obozrevatel.com