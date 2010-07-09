В Ивано-Франковской области пострадали 133 населенных пункта

В 14 районах Ивано-Франковской области вследствие подтопления пострадали 133 населенных пункта, из них полностью или частично подтоплены 85 населенных пунктов, в том числе – Ивано-Франковск.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Богородчанском, Верховинскому, Галицком, Долинском, Калушском, Коломыйском, Косовском, Надворнянском, Рогатинском, Рожнятовском, Снятинском, Тисменицком, Тлумацком районах и Яремчанском горсовете подтоплены 623 жилых дома, 674 подвальных помещения, 2 тыс. 30 домохозяйств, 2 тыс. 287 приусадебных участков, 1 тыс. 64 колодца и 349,3 га сельхозугодий. Также подтоплена Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковска.

Отключены от электроснабжения 31 населенный пункт и газоснабжение в 5 населенных пунктах.

По информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, отсутствует транспортное сообщение с 39 населенными пунктами, разрушен один мост (на автодороге Галич-Цвитовая в с. Мошковцы), повреждены 16 мостов, разрушены 4,4 км и повреждены 12,6 км дорожного покрытия автодорог государственного и местного значения.

Подразделениями МЧС спасены два человека, эвакуированы 217, изъято из воды три автомобиля.

Для обеспечения нужд населения пострадавших районов области в питьевой воде и продуктах питания готовы к привлечению 6 единиц техники высокой проходимости от ГУ МЧС в Ивано-Франковской области.

К ликвидации последствий стихии привлечены 1 тыс. 495 человек и 281 единица техники.

В зоне чрезвычайной ситуации в круглосуточном режиме работает оперативная группа МЧС.