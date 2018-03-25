Правильный загар: как загореть, а не сгореть?

Появившись на работе после отпуска, многие из нас выглядят отнюдь не отдохнувшими. Непонятно откуда берутся морщины, повсеместно шелушащаяся кожа, некрасивые пигментные пятна... Этих проблем можно было избежать, если бы ты села на правильную диету, не принимала душ до похода на пляж и насухо вытиралась полотенцем после купания.

Отпуск, как говорят остряки, бывает двух видов: короткий и катастрофически короткий. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие из нас стремятся все это время провести на пляже, нежась под ласковыми лучиками солнца. И правильно делают. Медицинские исследования давно доказали, что ультрафиолет необходим для хорошего самочувствия. Он поднимает настроение, повышает стрессоустойчивость и помогает организму бороться с простудными, инфекционными и аллергическими заболеваниями. К тому же под воздействием солнечных лучей вырабатывается витамин D, который не только укрепляет кости и мышцы, но и помогает бороться с лишним весом. «Солнечный» витамин способствует активному синтезу лептина, так называемого «гормона сытости». Поэтому, искупавшись в фонтанах ультрафиолета, можно надолго забыть о чувстве голода.

Не больше 20 минут

Однако, чтобы ощутить на себе всю пользу солнечных ванн, достаточно проводить на пляже 10-20 минут в день. Именно этот отрезок времени дерматологи считают оптимальным для нахождения под прямыми лучами без дополнительной защиты. Дольше засиживаться не стоит, иначе ультрафиолет из верного союзника превратится в хитрого и вероломного врага, который нанесет колоссальный вред здоровью. Чтобы представить, какой опасности ты себя подвергаешь, беззаботно подставляя незащищенную кожу солнышку, знай: ультрафиолетовые лучи, которые проходят сквозь атмосферу Земли, на 2% состоят из особо активных UVB-лучей, благодаря которым мы загораем и, увы, обгораем тоже. Остальные 98% приходятся на долю менее активных, но очень коварных UVA-лучей. Они, словно шпионы, не вызывая никаких ощущений, незаметно проникают в глубокие слои кожи и губят ее, провоцируя преждевременное старение. Замечено, что у тех, кто в молодости злоупотреблял загаром и частенько поджаривался до «хрустящей корочки», не позаботившись о надлежащей защите, уже к 35 годам появляются заметные признаки увядания. Кожа теряет упругость, становится грубой, и – о ужас! – на ней возникают первые морщинки. Однако это вовсе не значит, что тебе придется все лето отсиживаться в тени. Просто к отпуску нужно основательно готовиться: выбрать хороший солнцезащитный крем, сбалансировать рацион, а оказавшись на пляже, соблюдать элементарные меры предосторожности.

Защитный крем нужен всем

Если фарфоровому оттенку твоей кожи могла бы позавидовать даже Белоснежка, значит, без солнцезащитного средства тебе не обойтись. Впрочем, им не стоит пренебрегать и смуглянкам, к которым моментально липнет загар. Вредное воздействие ультрафиолета сказывается на всех одинаково, независимо от количества меланина. Коварные лучи проникают не только в эпидермис, но и глубже, в дерму, нанося сильнейший удар по иммунитету кожи. Негативные последствия могут обнаружиться на следующий день или неожиданно сказаться лет через десять. Поэтому, прежде чем подставлять тело солнцу, позаботься о надежной защите кожи.

При выборе средства для загара обрати внимание на индекс SPF (sun protection factor). Цифра рядом с этой аббревиатурой показывает, как долго ты можешь находиться на пляже без неприятных для себя последствий. Рассчитать необходимый твоей коже индекс несложно. Посмотри, через сколько минут она начинает розоветь на солнце без использования защитного средства. Этот отрезок времени эпидермис может самостоятельно противостоять негативному воздействию ультрафиолетового излучения, а дальше его оборонительные возможности иссякают. Индекс SPF способен продлить этот срок в несколько раз. Умножь время самозащиты твоего эпидермиса на цифру рядом с аббревиатурой SPF. Например, 10 минут х SPF 6 = 60 минут. То есть, после того как нанесешь такой препарат на кожу, ты сможешь находиться на пляже целый час и не обгоришь. Соответственно, чем выше индекс SPF, тем дольше у тебя получится нежиться на солнце.

Имей в виду, что с увеличением уровня защитного фильтра шансы покрыться шоколадным загаром заметно снижаются. Дело в том, что разные SPF-факторы блокируют неодинаковое количество ультрафиолетовых лучей. Например, SPF 2 задерживает около 50%, SPF 10 – 85%, SPF 15 – 95%, а SPF 30 – целых 97%. Средства с SPF выше 30 не обеспечивают более высокой защиты от ультрафиолета, а лишь позволяют находиться на солнце дольше без риска обгореть.

Впрочем, грамотно рассчитать необходимый уровень SPF – это только полдела. Чтобы солнцезащитное средство работало в полную силу, оно должно быть влагостойким. Ультрафиолетовые лучи легко проникают в воду и отражаются от нее. Поэтому, плескаясь в море, бассейне или речке без надлежащей защиты, ты рискуешь получить двойную дозу вредного излучения и сильнейший ожог кожи. Чтобы этого не произошло, ищи на этикетке препарата заветное слово Waterproof (водостойкий). И не забудь обратить внимание на текстуру средства. Если ты обладательница жирной или смешанной кожи, отдай предпочтение легкому флюиду. Нормальной подойдет обычный крем, а сухую лучше побаловать солнцезащитным маслом с активным увлажняющим компонентом, например гиалуроновой кислотой.

Мнение специалиста

Ирина Королёва, стилист-парикмахер:

– Не забывайте о том, что от солнечных лучей страдает не только кожа, но и волосы. Чтобы надежно защитить шевелюру на пляже, используйте специальные масла для волос с UV-фильтрами. Защитная пленка, которую они образуют, держится целый день и не смывается даже после частых купаний в море и бассейне. Что касается солнцезащитных шампуней и средств для укладки, то они хороши только в том случае, если вы не будете мочить волосы. В воде входящие в их состав UV-фильтры смываются. Если у вас под рукой нет масла, но очень хочется понырять, ныряйте. Только, после того как выйдете на берег, обязательно наденьте головной убор.

Загореть, а не сгореть

Душ после, а не до. Перед приемом солнечной ванны не стоит очищать кожу мылом или гелем для душа, так как при этом нарушается естественный уровень pH и смывается защитная гидролипидная мантия. Из-за этого эпидермис становится крайне уязвимым.

Береги нос. Не все участки кожи одинаково чувствительны к солнечным лучам, а значит, и загорают по-разному. На лице быстрее подвергаются воздействию ультрафиолета наиболее выступающие части – нос, лоб, скулы, подбородок, веки. На теле – грудь, живот, предплечья, голени. Эти области желательно обрабатывать средством с более высоким индексом SPF.

Не переедай. Появляться на пляже лучше спустя час-полтора после еды. Для красивого загара нужна хорошая циркуляция крови, которая стимулирует усиленную выработку меланина, а после плотного обеда она приливает только к желудку.

Откажись от парфюма. Перед приемом солнечных ванн не стоит пользоваться парфюмерными средствами: одеколоном, дезодорантом, туалетной водой. Такая косметика повышает восприимчивость кожи к ультрафиолету, и на ней могут появиться раздражения и пигментные пятна.

Выбирай лежак рядом с водой. Возле водоема загорать намного легче: вода отражает солнечные лучи и усиливает их действие. К тому же воздух там более влажный, а значит, кожа не пересушится на солнцепеке.

Не верь ветру. Будь особо бдительна в ветреную погоду. Не упусти момента, когда следует уйти в тень. Дуновение воздуха охлаждает кожу, и можно совершенно незаметно обгореть.

Пользуйся полотенцем. После купания обязательно вытирайся насухо. Капельки воды и кристаллики морской соли действуют как маленькие линзочки, концентрирующие солнечные лучи. А это может привести к сильному ожогу.

Успокой кожу после загара. После принятия солнечных ванн пригодится средство, которое увлажнит, охладит и успокоит воспаленную кожу. Такой препарат предотвратит шелушение и сделает загар более стойким.