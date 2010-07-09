В Днепре дохнет рыба и раки

В Херсонской области на Днепре в районе Каховской ГЭС зафиксирован факт замора водных биоресурсов.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экологии Херсонской ОГА.

Согласно сообщению, в первой половине дня зафиксирован факт замора рыбы и раков. Объемы и причины утоняются, взяты пробы воды.

Также управление экологии Херсонской области считает необходимым ограничить пребывание людей в месте замора до выяснения причины бедствия.