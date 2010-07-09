Количество новых случаев ВИЧ в Украине увеличилось на 5%

Количество новых случаев ВИЧ-инфекции в 2009 году в Украине увеличилось на 5% .

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил региональный Директор Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Европы и Центральной Азии Денис БРУН.

Он отметил, что в абсолютных цифрах количество новых случаев ВИЧ-инфекции в 2009 году составило 19 тис. 840, против 18 тис. 963 в 2008 году.

По словам, Д.БРУНА, количество новых случаев ВИЧ-инфекции в России выросло на 8%, в Беларуси на 22%, в Грузии на 10%.

Д.БРУН также сообщил, что последние отчеты из стран региона по этому вопросу показывают, что «ситуация не очень хорошая», поскольку во всем регионе увеличивает количество ВИЧ-инфицированных людей .

«Мы не видим прогресса в замедлении распространения ВИЧ», - подчеркнул Д.БРУН, при этом он добавил, что профилактическая работа в странах сворачивается.

Д.БРУН сообщил, что больше всего случаев заболевания как и раньше фиксируется среди потребителей инъекционных наркотиков, но ситуация усугубляются тем, что у этой категория людей есть жены, партнеры и знакомые. Это, по его словам, ведет к увеличению количества инфицированных половым путем.

Д.БРУН подчеркнул, что очень важно проводить профилактическую работу именно среди наркоманов, поскольку инфекция «выплескивается» за пределы этой группы.

По оценкам ЮНЭЙДС общее оценочное число инфицированных ВИЧ в Украине составляет около 340 тис. человек, поскольку из-за длительного инкубационного периода сложно выявить вирус.