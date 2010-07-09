95% беременных женщин в Украине и РФ тестируются на ВИЧ
11:39, 09 июля 2010Страна
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Чтобы не передать детям...
95% беременных женщин в Украине и России тестируются на ВИЧ-инфекцию.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил региональный Директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Европы и Центральной Азии Денис БРУН.
«В этой области есть значительные достижения в Украине и России, где 95% беременных женщин тестируются на ВИЧ», - сказал Д.БРУН.
Он отметил, что в 2008 году этот показатель составлял 92%.
Также Д.БРУН сообщил, что у 6% инфицированных беременных женщин ВИЧ-инфекция передается детям.
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