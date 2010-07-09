95% беременных женщин в Украине и РФ тестируются на ВИЧ

95% беременных женщин в Украине и России тестируются на ВИЧ-инфекцию.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил региональный Директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Европы и Центральной Азии Денис БРУН.

«В этой области есть значительные достижения в Украине и России, где 95% беременных женщин тестируются на ВИЧ», - сказал Д.БРУН.

Он отметил, что в 2008 году этот показатель составлял 92%.

Также Д.БРУН сообщил, что у 6% инфицированных беременных женщин ВИЧ-инфекция передается детям.