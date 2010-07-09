Женщина похудела на 60 кг, перестав пить "Колу"

Британка Лиза Маккей похудела на килограмм после того, как перестала пить Coca-Cola. Девушка выпивала ежедневно по 20 банок газировки, из-за чего к 24 годам стала весить более 120 килограммов. Несчастная страдала отдышкой, ей также приходилось бронировать два места в самолете, чтобы отправиться в отпуск.

Лизе сделали резекцию желудка, уменьшив его размеры, после чего она решила также отказаться от "Колы". Сейчас ей 25 лет и она уже "сбросила" половину набранного веса - 60 килограмм.

О прошлом весе девушка вспоминает с ужасом, сравнивая свою зависимость от "Колы" с алкоголизмом. "Я работала в одном из пабов и тратила большую часть своей зарплаты на еду и "Колу". Чем больше газировки я пила, тем голоднее я становилась. Я не понимала, что в газировке много сахара, который делал меня толстой".

По словам Лизы, она не всегда могла найти одежду своего размера, а однажды испытала сильное унижение, застряв в детском "туннеле", когда играла со своим сыном. Теперь знакомые с трудом ее узнают, говоря, что она стала просто "другим человеком". Сама Лиза очень счастлива, что сумела победить вредную привычку. "Я могу играть со своими детьми и нигде не застреваю", - сказала она журналистам.

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